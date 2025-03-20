«Удар ножом в спину». Олимпийский чемпион разжигает конфликт в сборной Норвегии

"Сложилась нездоровая культура, с которой руководство не может справиться, потому что очень много сильных спортсменов борются за одни и те же места. У меня сложилось впечатление, что у нас есть группа руководителей, которые не склонны к конфликтам и не хотят сообщать плохие новости спортсменам. Они откладывают это до последней секунды. В процессе вам говорят какую-нибудь милую ложь, чтобы все были довольны как можно дольше. Исход становится большим потрясением.