Йоханнес Бё показал феноменальную стрельбу на Кубке мира. А ещё — опять забрал «Глобус»

Похоже, ставка норвежца сыграла. В спринте Бё-младший выглядел по-настоящему феноменально. Йоханнес сделал нули на обоих рубежах, умудрившись всех удивить скоростью стрельбы. Лёжку он отработал за 27,4 секунды, а стойку — за 21,4 секунды. Но показанные секунды вообще не отображают того, что творилось на рубеже. На стойке Бё долго готовился к первому выстрелу, однако потом закрывал мишени в каком-то сумасшедшем темпе. Кажется, давно мы не видели подобного от Йоханнеса!