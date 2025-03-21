Это лучшая гонка сезона! Пройс и Жанмонно устроили триллер в спринте на Кубке мира

После стойки она уступала лидеру 5,5 секунды, а за 600 метров до финиша — всего 2,3. Она догоняла, но до победы ей не хватило всего 0,2 секунды. Будь у Жанмонно ещё хотя бы несколько метров дистанции, она бы вырвала золото…