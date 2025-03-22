Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе

В этом году сложилась аналогичная ситуация. В тотале Бё и Легрейда разделяли меньше 100 очков. Казалось, что ничего не помешает Йоханнесу забрать «БХГ», но случилась болезнь. Из-за этого пятикратному олимпийскому чемпиону пришлось сняться с части этапа в Поклюке. Всё это повлияло на расклады в борьбе за «БХГ». Стурла набрал очки за бронзу в масс-старте, а Йоханнес не получил ничего за пропуск гонки.