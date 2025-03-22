Французская биатлонистка завоевала малый Хрустальный глобус

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования в рамках Кубка мира, последний этап которого проходит в норвежском Хольменколлене.
Жанмонно в субботу выиграла последний пасьют сезона, показав на дистанции 10 км результат 30 минут 16,9 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Второе место заняла шведка Эльвира Оберг с отставанием в 22,2 секунды и двумя промахами, третьей стала швейцарка Лена Хекки-Гросс (+24,2, 2 промаха).
Француженка лидировала в зачете гонок преследования перед стартом в субботу и сохранила преимущество. Второе место заняла соотечественница Жанмонно Жюлья Симон, а третьей стала немка Франциска Пройс.
Жанмонно также обошла финишировавшую пятой в субботу Пройс и стала лидером общего зачета перед последней гонкой сезона — масс-стартом, который пройдет в воскресенье. 26-летняя француженка выигрывает у 31-летней немки пять очков.
Последние гонки в карьере провели швейцарка Элиза Гаспарин и канадка Эмма Ландер. После финиша другие биатлонистки приветствовали их с шампанским и конфетти.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.