Слёзы и шампанское. Как прошла последняя гонка в карьере братьев Бё

Лидер норвежской сборной Йоханнес Бё начал воскресную гонку с ошибки на первой стрельбе, а вот его брат Тарьей после болезни был явно не в форме, но закрыл все мишени. Любимчик многих фанатов биатлона из России не мог не попрощаться с публикой и коллегами, не попытавшись показать высокий результат.