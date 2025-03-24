Пропавший и нашедшийся в запое спортивный журналист дал интервью за 5 тысяч рублей

16 марта поисками Круглова, который не выходил на связь в течение нескольких дней, занялся поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Спустя два дня журналиста обнаружили в одной из гостиниц Тюмени. Он рассказал, что был в пятидневном запое и не выходил из номера.