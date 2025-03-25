В Ханты-Мансийске разыграют титулы чемпионов России по биатлону. Что нужно знать?

Биатлонный сезон в России подходит к своему завершению. В расписании у наших спортсменов осталось еще две остановки — в Ханты-Мансийске и Мурманске. На этой неделе в Югре биатлонисты разыграют оставшиеся титулы чемпионов страны.
Любимое место
Ханты-Мансийск — главный биатлонный город России. В начале нынешнего сезона спортсмены провели в Югре больше месяца. Здесь состоялись гонки в рамках неофициального турнира — Кубка МЛКБ, где победители получали самые высокие призовые в 1 миллион рублей, а затем прошли этап Кубка Содружества и два этапа Кубка России.
За сезон необходимо разыграть титулы чемпионов России во всех биатлонных дисциплинах. Так еще в январе в рамках чемпионата страны в Демино прошли индивидуальные гонки, а на прошлой неделе в Тюменской области победители определились в суперспринте, сингл-миксте, смешанной эстафете и большом масс-старте. Ханты-Мансийску доверили провести основную часть турнира с самыми популярными олимпийскими дисциплинами.
Биатлонный стадион в Ханты-Мансийске находится в черте города. Однако все равно была проблема в нехватке зрителей, особенно в будние дни. «Вышел на гонку с таким настроем, будто это контрольная тренировка, — говорил “Матчу” в декабре после спринта на югорском этапе Кубка страны Даниил Серохвостов. — Сами посмотрите — 7 человек на трибунах. На контрольной тренировке так же, в принципе. Не ощущается, что это Кубок России».
За сезон организаторы провели работу над ошибками, чтобы избежать похожей ситуации. В будние дни старт гонок постарались передвинуть на вечернее время. В среду и четверг мужчины будут начинать в 16.00 по местному времени, а женщины — в 19.00. Плюс к этому на все дни сделали свободный вход для зрителей как на трибуны, так и на трассу.
Все сильнейшие
Чемпионат России считается статуснее Кубка страны. Помимо того что в Ханты-Мансийске разыграют титулы чемпионов, так еще призовые здесь выше. Победителю в личных гонках полагается чек на 100 тысяч, когда сильнейший на Кубке России получает 70 тысяч рублей.
Всего премируют шесть лучших спортсменов в личных дисциплинах. Серебряному призеру достается 85 тысяч, бронзовому — 70 тысяч, за четвертое место — 50 тысяч, за пятое — 40 тысяч, за шестое — 30 тысяч рублей. В командных дисциплинах, а в Ханты-Мансийске пройдут классические эстафеты, денежные призовые положены трем сильнейшим региональным сборным. Здесь четверка победителей получит 200 тысяч, обладатели второго места — 170 тысяч, третьего — 140 тысяч рублей на команду.
Очки, заработанные биатлонистами в личных гонках чемпионата России, идут в зачет рейтинга СБР. С нынешнего сезона победители этого рейтинга получат по 1 миллиону рублей, а лидеры среди спортсменов до 23 лет — по 500 тысяч.
В женском рейтинге СБР на данный момент лидирует Виктория Сливко, в мужском — Эдуард Латыпов. Трехкратный бронзовый призер Олимпиады пропускал гонки чемпионата России в Тюмени и Увате. Латыпов плохо себя чувствовал на финальном этапе Кубка страны в Златоусте, поэтому решил поберечь себя. «Сдавал анализы крови, все хорошо. Сдал на антитела разных вирусов, выяснилось, что болел ковидом либо во время соревнований, либо между Белоруссией (Кубком сильнейших в Раубичах) и Златоустом. С этим связано плохое самочувствие. Причина найдена, стараемся восстановить здоровье и подготовиться к чемпионату России», — объяснял Латыпов в Telegram-канале «Союз трех биатлонистов».
Вообще болезни этой зимой преследуют многих спортсменов. Например, под конец этапа в Златоусте проблемы возникли у сильнейшей биатлонистки России прошлого сезона Наталии Шевченко. Это помешало ей бороться за Кубок страны. «Думаю, что многие обрадовались моей болезни, хоть они и говорят в прямых эфирах, что они переживают и так далее, но, по крайней мере, никто, кроме моей команды, меня не поддержал», — откровенно заявляла Шевченко в интервью «Матчу».
Возможно, на череду болезней в нынешнем сезоне повлиял плотный и жесткий календарь. Этапов и гонок у россиян стало намного больше, чем у участников Кубка мира. Спортсмены не успевают восстанавливаться. Но на концовку сезона все должны собраться. Ожидается, что в Ханты-Мансийске выступят все сильнейшие, в том числе и биатлонисты сборной Белоруссии.
Обычно гонки чемпионата страны закрывали биатлонный сезон. Даже до отстранения от международных стартов участники Кубка мира приезжали в Тюмень или Ханты-Мансийск, чтобы побороться за медали с соотечественниками. Однако сейчас, как и год назад, финиш сезона состоится в Мурманске на заключительном этапе Кубка Содружества, где соревнуются лидеры сборных России и Белоруссии. Этап пройдет с 3 по 6 апреля. В программе — сингл-микст, смешанная эстафета, спринты и масс-старты. После спортсмены смогут наконец-то отправиться в отпуск.
Расписание этапа чемпионата России в Ханты-Мансийске
26 марта, среда
14.00 — спринт, мужчины
17.00 — спринт, женщины
27 марта, четверг
14.00 — гонка преследования, мужчины
17.00 — гонка преследования, женщины
29 марта, суббота
10.00 — эстафета, женщины
12.30 — эстафета, мужчины
30 марта, воскресенье
10.00 — масс-старт, женщины
12.00 — масс-старт, мужчины