В Ханты-Мансийске разыграют титулы чемпионов России по биатлону. Что нужно знать?

Биатлонный стадион в Ханты-Мансийске находится в черте города. Однако все равно была проблема в нехватке зрителей, особенно в будние дни. «Вышел на гонку с таким настроем, будто это контрольная тренировка, — говорил “Матчу” в декабре после спринта на югорском этапе Кубка страны Даниил Серохвостов. — Сами посмотрите — 7 человек на трибунах. На контрольной тренировке так же, в принципе. Не ощущается, что это Кубок России».