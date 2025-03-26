Белорус Дмитрий Лазовский стал победителем спринта на чемпионате России по биатлону

Лазовский прошёл дистанцию 10 км за 24 минуты и 14 секунд, допустив один промах. Занявший второе место представитель Москвы Карим Халили уступил ему 3,9 секунды, не допустив ошибок при стрельбе. Выступающий за Удмуртскую область Александр Корнеев проиграл белорусскому биатлонисту 4,9 секунды при одном промахе.