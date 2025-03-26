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Биатлонист Халили отдал белорусу свое золото чемпионата России

Дмитрий Лазовский выиграл спринтерскую гонку, но золото досталось Кариму Халили, так как белорусы участвуют в турнире вне зачета. После награждения россиянин отдал белорусу свою награду.

Источник: ТАСС

Российский биатлонист Карим Халили отдал свою золотую медаль белорусу Дмитрию Лазовскому после награждения по итогам спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Лазовский занял первое место в спринте, но белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото досталось Халили, серебро — Александру Корневу, бронза — Даниилу Серохвостову.

В женском спринте победила Полина Плюснина, второе место заняла Елизавета Каплина, третьей стала Светлана Миронова.

27 марта на турнире пройдут мужская и женская гонки преследования.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.