Российский биатлонист отдал золотую медаль своему сопернику. Зачем Карим это сделал?

«Мне без разницы, как называются соревнования — чемпионат России, Кубок Содружества или ещё как‑то. Просто в протоколе на финише я сегодня второй. И был недостаточно хорош, чтобы выиграть. Поэтому победил Дима. Думаю, здесь, может быть, есть какой‑то недочёт со стороны организаторов — если проводятся два награждения, то можно было бы медали сделать и для другого награждения. Дмитрий сегодня был первым. Так что, считаю, он заслужил медаль», — пояснил Халили «Матч ТВ».