Российского паралимпийца лишили золота Игр в Сочи за подмену допинг-пробы

IPC в марте 2023 года предъявил Полухину обвинение в использовании запрещенного метода. Спортсмен признал, что использовал триметазидин вне соревнований в феврале 2014 года (что было разрешено), но отрицал знание или участие в какой-либо подмене проб в марте 2014-го. Однако независимый трибунал IPC счел, что спортсмен должен был «активно сотрудничать в предоставлении чистой мочи» для подмены проб.