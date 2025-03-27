Биатлонист Корнев выиграл гонку преследования на чемпионате России

Спортивный комментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев заявил Vseprosport, что из-за подобных ситуаций «наш биатлон продолжает позориться». «Не может человек получать золото, если он пришел к финишу вторым. Ну, не может. Меняйте тогда регламент», — сказал Губерниев, отметив, что сообщит об этом Михаил Дегтяреву.