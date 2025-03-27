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«Где Шашилов?» В биатлоне новый скандал — Грухвина призналась, что тренируется в одиночестве

Губерниев в недоумении.

Источник: Спорт-Экспресс

Бывшая лыжница Анна Грухвина, перешедшая в биатлон в 2023 году, призналась, что уже полтора месяца занимается в индивидуальном режиме — без помощи тренеров Михаила Шашилова и Андрея Падина.

Заявление биатлонистки

В четверг Грухвина в эфире федерального спортивного канала сообщила, что сама себе составляет тренировочный план. Также спортсменка заверила: она не планирует возвращаться в лыжные гонки, так как приняла решение посвятить будущую карьеру биатлону.

«Полтора месяца тренируюсь в регионе. Тренируюсь одна. Вообще одна? Да, сама пишу себе планы. В лыжи не зовут? Скажем так, много кто говорил и звал, но я уже сделала свой выбор. Я уже в биатлоне, получаю от этого удовольствие», — сказала Анна.

Реакция Губерниева

На слова Грухвиной быстро отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев. Он обратился к старшему тренеру в женской команде Михаилу Шашилову.

«Анну Грухвину вытянули из лыжных гонок. У девочки не очень получалось. Это что за отношение к людям такое? В СБР, в национальной сборной команде. Еще раз отмечаем: мы приглашаем в сборную, а дальше… занимайся с ней спустя рукава. Человек сам себе пишет тренировочные планы? Где Шашилов? Какого хрена, хочется мне даже так сказать!» — заявил Губерниев.

Что сказал Падин

Тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин подчеркнул, что впервые слышит о том, что Грухвина тренируется в индивидуальном формате.

«Я, к сожалению, услышал это в первый раз. Последний раз мы работали вместе на новогоднем сборе в Сочи. Мы тогда плотно поработали. Но ввиду слабых результатов она потом занималась в региональной команде. Както так. Если спортсмену нужна помощь, он может обратиться в любое время к любому тренеру. Никто не обижал Анну. Хватило бы одного звонка, и мы могли бы все решить», — цитирует Падина «Матч ТВ».

Кто такая Грухвина

25-летняя Грухвина является трехкратной чемпионкой России по лыжным гонкам, неоднократно становилась победителем и призером всероссийских соревнований среди юниоров в различных возрастных категориях.

В апреле 2023 года Анна объявила о переходе в биатлон. По признанию самой спортсменки, она последовала примеру лучшей подруги Наталии Шевченко, за год до этого также перешедшей в этот вид спорта из лыж. Вскоре Грухвина вошла в состав основной сборной России для подготовки к сезону-2023/24 в группе Михаила Шашилова.

В новом для себя виде спорта Анна дебютировала на летнем этапе Кубка Содружества, финишировав 30-й с восемью промахами. В феврале 2024-го она стала бронзовым призером Спартакиады сильнейших в составе эстафетной команды Тюменской области.

Егор Сергеев