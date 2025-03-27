«Где Шашилов?» В биатлоне новый скандал — Грухвина призналась, что тренируется в одиночестве

«Я, к сожалению, услышал это в первый раз. Последний раз мы работали вместе на новогоднем сборе в Сочи. Мы тогда плотно поработали. Но ввиду слабых результатов она потом занималась в региональной команде. Както так. Если спортсмену нужна помощь, он может обратиться в любое время к любому тренеру. Никто не обижал Анну. Хватило бы одного звонка, и мы могли бы все решить», — цитирует Падина «Матч ТВ».