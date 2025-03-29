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Зырянова, Шевнина, Халили и Резцова выиграли эстафету на ЧР

Зырянова, Шевнина, Халили и Резцова стали чемпионками России по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова стали победительницами женской эстафеты 4×6 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 36,1 секунды, допустив 12 промахов и уйдя на один штрафной круг. Второе место заняли Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева (отставание 9,5 секунды; три штрафных круга и десять промахов). Бронзу чемпионата России завоевали Екатерина Суханова, Екатерина Мошкова, Владислава Гаврилова и Виктория Метеля (+2.11,5; 1+8).

Позднее в субботу пройдет мужская эстафетная гонка, которая начнется в 12:30 мск.