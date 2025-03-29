Зырянова, Шевнина, Халили и Резцова выиграли эстафету на ЧР

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 36,1 секунды, допустив 12 промахов и уйдя на один штрафной круг. Второе место заняли Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева (отставание 9,5 секунды; три штрафных круга и десять промахов). Бронзу чемпионата России завоевали Екатерина Суханова, Екатерина Мошкова, Владислава Гаврилова и Виктория Метеля (+2.11,5; 1+8).