«Вяльбе — респект». Губерниев похвалил главу ФЛГР за отношение к белорусам

«А вот и кстати, белорусские лыжницы Мачехина и Королева в командном спринте в Казани на ЧР заняли третье место! И белорусок наградили бронзовыми медалями и призовые девушки сполна получили! Решение принимали ФЛГР и Елена Вяльбе! Вот тут молодцы! Вяльбе здесь респект! И всё это лишний раз подтверждает, какие слабаки проводят соревнования в биатлоне, лишая белорусов заслуженных наград! Виктор Майгуров, тут учитесь у Елены Вяльбе! Эх, СБР… Правду ведь говорить легко и приятно… Вот я и говорю», — заявил Губерниев на своей странице в социальных сетях.