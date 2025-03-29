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«Вяльбе — респект». Губерниев похвалил главу ФЛГР за отношение к белорусам

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе поощрять спортсменов из Беларуси, выступающих на российских соревнованиях.

Источник: Чемпионат.com

«А вот и кстати, белорусские лыжницы Мачехина и Королева в командном спринте в Казани на ЧР заняли третье место! И белорусок наградили бронзовыми медалями и призовые девушки сполна получили! Решение принимали ФЛГР и Елена Вяльбе! Вот тут молодцы! Вяльбе здесь респект! И всё это лишний раз подтверждает, какие слабаки проводят соревнования в биатлоне, лишая белорусов заслуженных наград! Виктор Майгуров, тут учитесь у Елены Вяльбе! Эх, СБР… Правду ведь говорить легко и приятно… Вот я и говорю», — заявил Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, представители Беларуси, участвующие в российских стартах по биатлону, не получают медали и призовые.