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Два биатлониста едва не подрались на чемпионате России

Российский биатлонист Евгений Сидоров и белорус Иван Тулатин едва не подрались после финиша в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Источник: РИА "Новости"

В конце дистанции Сидоров наехал на лыжу Тулатину, а тот в ответ сломал ему палку. После финиша спортсмены начали выяснять отношения и дело едва не дошло до драки — их разнял соотечественник Тулатина Дмитрий Лазовский.

Тулатин и Сидоров заняли восьмое и девятое место. Победу в гонке одержал белорус Антон Смольский, который преодолел дистанцию за 42 минуты 57 секунд и допустил три промаха. Вторым стал россиянин Даниил Серохвостов (+12.2, 3 промаха), третьим финишировал россиянин Ильназ Мухамедзянов (+24.3, 2).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.