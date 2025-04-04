«Нам хотят впаять международный бан». Бывшему российскому биатлонисту Тимофею Лапшину не дают выступать за Корею

— Для клуба самый главный старт — чемпионат Кореи. Им вообще все равно на Азиаду. Она важна для федерации. То есть федерация должна была подойти к нам и нашей команде и сказать, что мы вам поможем, если вас уволят. Но мы у них спрашивали, а они отвечали: «Мы ничего не знаем. Это ваше решение». При этом все знают, что у нас тренер жесткий. Поэтому если мы против пойдем, то он сделает нам тоже жестко. Мы можем не только из нашего клуба вылететь, но и в другой корейский клуб не перейти. Он со многими дружит и имеет возможности так сделать. Мы не понаслышке об этом знаем. Если бы думали, что это просто слова, то побежали бы на отборе.