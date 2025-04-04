Логинов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка Содружества

Спортсмен преодолел дистанцию за 27 минут 4,6 секунды, допустив два промаха. Вторым стал его соотечественник Антон Бабиков (отставание 15,6 секунды; 1 промах), третье место занял еще один представитель России — Ильназ Мухамедзянов (+26,8; 1).