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Смольский стал победителем общего зачета Кубка Содружества

Антон Смольский выиграл общий зачет Кубка Содружества.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем общего зачета Кубка Содружества.

В пятницу на заключительном этапе турнира в Мурманске белорус занял седьмое место в спринте. Этот результат позволил Смольскому остаться на первом месте в общем зачете и стать недосягаемым для соперников перед заключительным стартом Кубка Содружества — масс-стартом.

Смольскому 28 лет. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в индивидуальной гонке.

Заключительный этап Кубка Содружества завершится в воскресенье.