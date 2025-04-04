Смольский стал победителем общего зачета Кубка Содружества

В пятницу на заключительном этапе турнира в Мурманске белорус занял седьмое место в спринте. Этот результат позволил Смольскому остаться на первом месте в общем зачете и стать недосягаемым для соперников перед заключительным стартом Кубка Содружества — масс-стартом.