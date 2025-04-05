Сливко и Дербушева победили в одиночной эстафете в рамках Кубка Содружества в Мурманске

Второе место заняли представительницы Беларуси Ксения Воробей и Динара Смольская. Замкнули тройку лидеров россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Женщины:
1. Виктория Сливко — Тамара Дербушева (Россия-2) — 46.34,2.
2. Ксения Воробей — Динара Смольская (Беларусь-1) — отставание +8,1.
3. Анастасия Халили — Виктория Метеля (Россия-1) +16,5.
4. Ирина Шаклеина — Анна Сола (Беларусь-2) +1.17,1.
5. Анастасия Гришина — Инна Терещенко (Россия-6) +1.46,6.