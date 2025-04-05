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Сливко и Дербушева победили в одиночной эстафете в рамках Кубка Содружества в Мурманске

Российские биатлонистки Виктория Сливко и Тамара Дербушева одержали победу в рамках женской эстафеты на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону 2024/2025.

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняли представительницы Беларуси Ксения Воробей и Динара Смольская. Замкнули тройку лидеров россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Женщины:

1. Виктория Сливко — Тамара Дербушева (Россия-2) — 46.34,2.

2. Ксения Воробей — Динара Смольская (Беларусь-1) — отставание +8,1.

3. Анастасия Халили — Виктория Метеля (Россия-1) +16,5.

4. Ирина Шаклеина — Анна Сола (Беларусь-2) +1.17,1.

5. Анастасия Гришина — Инна Терещенко (Россия-6) +1.46,6.