Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне

Убедительную победу одержал Карим Халили, который не допустил ни одной ошибки во время стрельбы. На финише его преимущество составило 10,4 секунды. Последний круг чемпион преодолевал уже не спеша, а в створе красовался с российским флагом в руках. Немногим ранее, в женской гонке, с триколором также финишировала его супруга — Анастасия.