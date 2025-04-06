Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне

В Мурманске вместе с Кубком Содружества закончился ещё и биатлонный сезон-2024/2025. Жирная точка в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов была поставлена в мужском масс-старте.
Семейный триумф
Убедительную победу одержал Карим Халили, который не допустил ни одной ошибки во время стрельбы. На финише его преимущество составило 10,4 секунды. Последний круг чемпион преодолевал уже не спеша, а в створе красовался с российским флагом в руках. Немногим ранее, в женской гонке, с триколором также финишировала его супруга — Анастасия.
Серебро досталось опытному Антону Бабикову, который ошибся дважды. Тройку сильнейших замкнул Евгений Сидоров. Россиянин на последнем круге разобрался с белорусом Антоном Смольским, оставив того на четвёртом месте.
Но место вне пьедестала белоруса полностью устроило — он досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества и мог позволить себе не тратить последние силы, чтобы взобраться на пьедестал в финальный день.
Ещё одна победа Халили
В Мурманске также разрешилась одна из главных интриг сезона — стал известен победитель рейтинга Союза биатлонистов России.
После недопуска к спринту у Даниила Серохвостова ещё было в активе пять очков преимущества над Каримом Халили. Но с победой последнего всё стало окончательно ясно.
Даже если бы для Халили гонка сложилась иначе, Серохвостов всё равно вряд ли смог бы навязать ему борьбу. Кажется, эту победу он отдал ещё задолго до старта. В последней гонке Кубке Содружества россиянин занял только 22-е место, уступив Кариму три с половиной минуты.
И 1 млн рублей, который полагается за первую позицию в рейтинге, достался не Даниилу, а его другу.
На этом сезон завершился. Уже известно о перестановках в сборной России. Например, в мужской команде, в штабе Юрия Каминского теперь будет работать Андрей Падин.
Не знаю, как у вас, но у меня внутри теплится надежда, что это был последний год тотальной изоляции российского биатлона. Пора уже заново прорубать окно в Европу.