Надежда русского биатлона Серохвостов преобразился за год до Олимпиады. Он наконец-то выбрал здоровье, а не гонки

Даниил Серохвостов — один из самых перспективных биатлонистов России.
Предолимпийский сезон для 26-летнего спортсмена закончился так:
- 6-е место в общем зачете Кубка России (5 побед, 1 бронза);
- 17-е место в общем зачете Кубка Содружества (4 победы, 3 серебра);
- золото в масс-старте и бронза в спринте на ЧР-2025;
- 2-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).
Казалось бы, не самый впечатляющий соревновательный год от Серохвостова, который всегда на виду и слуху, но сам он так не считает.
«Отличный сезон выдался, но концовка тяжелая. Думаю, если бы не переболел, было бы попроще. Это был хороший сезон, наверное, 8 из 10. Много побед и пьедесталов, нормально сиял по сезону, все отлично», — сказал Серохвостов «Матч ТВ».
И мы с ним согласны. Серохвостов провел для себя крутой сезон, потому что с момента отстранения российских биатлонистов от международных стартов у Даниила было много проблем. Прямо очень много.
В сезоне 2022/23 Серохвостов выглядел так:
- 5-е место в общем зачете Кубка России (2 победы, серебро и 2 бронзы);
- 16-е место в общем зачете Кубка Содружества (5 серебряных медалей и 1 бронзовая);
- серебро в спринте, бронза в сингл-миксте на ЧР-2023;
- 2-е место в рейтинге СБР.
Все это — его результаты под руководством Артема Истомина, к которому он попросился сам, уйдя от Юрия Каминского после олимпийского сезона. Выглядит неплохо, но не для спортсмена уровня Серохвостова. И причина неудачным стартам была.
Серохвостов часто болел — 7 раз (плюс 1 раз лежал в больнице), что вынуждало пропускать соревнования. Истомин заявил еще до завершения того сезона, что Даниил нисколько не прибавил. И спортсмен согласился с тренером, так как, по его признанию, летом физические и функциональные показатели были гораздо лучше.
"Если оценивать сезон по 10-балльной шкале — где-то 6−7. Если бы я был в плохой форме из-за этих летних проблем и болезней зимой и просто бегал по 30−40-м местам на Кубке России, мне было бы не так обидно, как сейчас. Например, я был четвертым, и мне было обидно, потому что понимаю, что даже в таком состоянии, когда такой скомканный сезон, я весь сезон бегу на одном уровне, хотя и не расту. Бывали какие-то спады, но спады зачастую были из-за болезней, то есть в преддверии болезни я чувствую себя плохо, не знаю, что заболею, но состояние не очень, выхожу на старт, а на следующий день меня сваливает.
Я аллергик, и у меня плохой иммунитет. Даже если зимой брать анализы на аллергию, показатели у меня всегда повышены. Например, если в гостинице плесень и берут биохимию — у меня будет высокое воспаление, и я это чувствую, у меня просто все чешется, ночью глаза чешутся.
Я и раньше болел, но, наверное, не так часто, как в этом сезоне. По большей части я раньше болел из-за психосоматики, сам себя загонял. Когда начал работать с психологом, прослеживалось, что во время ответственных стартов, когда мне надо было куда-то отбираться, я заболевал на официальной тренировке. Гонки проходили — и все, я здоров«, — рассказывал Серохвостов “Чемпионату”.
За межсезонье ситуация со здоровьем у биатлониста лучше не стала. Он болел и по ходу подготовительного периода, и по сезону. В итоге Даниил пошел к иммунологу, чтобы хоть как-то привести организм в норму. Получилось не очень, так как Серохвостов, рассказавший сам, жертвовал здоровьем ради гонок. По-хорошему, ему что-то нужно было пропускать.
«Вывод такой — не надо жертвовать здоровьем ради гонок. Потому что спорт кончится, а здоровье тебе еще понадобится. Но я пожертвовал», — сказал в эфире «Матч ТВ» Серохвостов.
Второй сезон 2023/24 без международки получился для биатлониста еще хуже, чем предыдущий:
- 28-е место в общем зачете Кубка России (1 серебряная медаль);
- 30-е место в общем зачете Кубка Содружества (золото и серебро);
- золото в смешанной эстафете и бронза в мужской на ЧР-2024;
- бронза в спринте и индивидуальной гонке на Спартакиаде-2024;
- 15-е место в рейтинге СБР.
За год до Олимпиады ситуация у Серохвостова была плачевная. Он явно не добирал медалей. Результаты стремительно катились на дно, но биатлонист все равно находил моменты для радости. Оставалось только непонятным, как привести здоровье в норму.
«Учитывая то, как у меня прошла летняя подготовка, какие были проблемы, я удовлетворен. Конечно, после прошлого сезона хотелось выступить лучше или хотя бы также, но из-за многочисленных трудностей, которые возникли летом, я доволен, что на Спартакиаде завоевал медаль, взял золото на Кубке Содружества плюс несколько раз был там призером. Хочется лучше бегать, но я понимаю, что все это из-за проблем со здоровьем», — говорил биатлонист «Российской газете».
Изменения пришли неожиданно. Все началось весной, когда стало известно, что вместо отдельных групп в нашем биатлоне возвращают основную и резервную сборные. Так Серохвостов вернулся к Каминскому. Причем ему не хотелось уходить от Истомина, но специалист объяснил, что спортсмену будет лучше в основе — там есть за кем тянуться.
Помимо этого, Серохвостов плодотворно начал работать с психологом. Такое количество болезней даже позитивного Даниила выбило из колеи. Плюс отсутствие международных стартов дало знать о себе — мотивация начала падать. Так, Серохвостов начал выходить на гонки с кайфом. Он старался делать это и ранее, но, кажется, настрой после психолога стал еще сильнее.
От вирусов биатлонист целиком и полностью не спасся, но начал гораздо пристальнее следить за собой. Например, стал жить один, пользоваться маской в общественных местах, контактировать с минимальным количеством людей и мало куда ездить. Продолжилась и работа с иммунологом.
Самым важным для Серохвостова стало понимание, что пропускать гонки — не страшно, а необходимо. В прошедшем сезоне были старты, от которых он отказывался из-за болячек (тут он не одинок в этом, так как для зимников периодически болеть — нормальная история), но некоторые Даниил пропускал, чтобы обезопасить себя от заболеваний. В итоге это принесло ему плоды. Серохвостов показал лучшую версию себя, заставив восхититься собой биатлонное коммьюнити. Комментатор Дмитрий Губерниев, например, сравнивал его с хоккеистом Александром Овечкиным: «Когда у Серохвостова все в порядке — бежит как Овечкин».
Эксперты отмечали, что биатлонист в той форме, что была у него большую часть сезона, мог бы спокойно конкурировать с топами Кубка мира. И это было сказано не авансом. Серохвостов реально поразил своей скоростью, которая, как и у норвежца Йоханнеса Бе, помогала ему побеждать, несмотря на какие-то стрелковые шероховатости. Соперники ничего не могли с ним сделать.
Все в предолимпийском сезоне сошлось, хотя в концовке Даниила уже поднакрыло. Несмотря на это, в той форме, что была у Серохвостова, его хотелось бы видеть всегда. Осталось только как-то принять тот факт всем вокруг, что для этого ему необходимо делать паузы в соревновательной деятельности. Бегать весь сезон на топовом уровне и отбиваться от болячек ему не по силам. Самое главное прямо сейчас — это понял сам спортсмен. Перед Олимпиадой-2026, которая в теории еще может случиться для российских биатлонистов, очень важный скилл.
Виктория Дмитриева