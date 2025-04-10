Надежда русского биатлона Серохвостов преобразился за год до Олимпиады. Он наконец-то выбрал здоровье, а не гонки

"Если оценивать сезон по 10-балльной шкале — где-то 6−7. Если бы я был в плохой форме из-за этих летних проблем и болезней зимой и просто бегал по 30−40-м местам на Кубке России, мне было бы не так обидно, как сейчас. Например, я был четвертым, и мне было обидно, потому что понимаю, что даже в таком состоянии, когда такой скомканный сезон, я весь сезон бегу на одном уровне, хотя и не расту. Бывали какие-то спады, но спады зачастую были из-за болезней, то есть в преддверии болезни я чувствую себя плохо, не знаю, что заболею, но состояние не очень, выхожу на старт, а на следующий день меня сваливает.