Лучшие биатлонисты России за год до Олимпиады-2026: новых имен прошедший сезон не подарил

Причина: частые болезни. И только за год до Игр биатлонист все поменял. Он вернулся к Каминскому от Истомина, а также стал чаще пропускать старты, как только чувствовал, что заболевает. Возможность дать себе отдохнуть подарила Серохвостову более-менее ровный сезон. По крайней мере, столько подиумов и такой крутой скорости у Даниила не было, пожалуй, никогда. Да и, кажется, что методики Каминского подходят 26-летнему спортсмену. Кажется, вернись он на международный уровень, результаты были бы совсем иными. Серохвостов, как и Халили, успел погонять по этапам КМ и съездить на ОИ, но тогда было время его друга, а не самого Даниила. И теперь у него есть все шансы это исправить. Придет ли стабильность — зависит только от него самого. Возможно, с его здоровьем ставку нужно делать не на это, а на редкие, но меткие успехи.