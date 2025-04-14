Лучшие биатлонисты России за год до Олимпиады-2026: новых имен прошедший сезон не подарил

Биатлонный сезон в России после отстранения от международных стартов стал очень насыщенным. Тут и этапы Кубка России, и этапы Кубка Содружества с белорусами и чемпионат России, раздробленный по соревновательному году для проведения в разных местах страны. Времени на отдых у спортсменов фактически нет.
По итогам сезона лучшие из лучших определились в разных рейтингах, но самым объективным Sport24 показался общий, учитывая, как всех штормило по сезону, — Союза биатлонистов России (СБР). Туда включены все главные старты сезона.
За год до Олимпиады и у девушек, и у парней наметилась тройка главных звезд. Причем это точно не какие-то случайные личности, а те, кто давно находится в топе российского биатлона.
Виктория Сливко
30-летняя чемпионка Европы и обладательница Кубка IBU зажигает дома уже не первый сезон. У нее вообще всегда лучше получалось выступать в России, чем за границей. Печально, но факт. У Сливко довольно скромный опыт выступлений на Кубке мира. На главных биатлонных стартах она и вовсе никогда не была. Тем не менее в последние годы Виктория, которая плодотворно и успешно работает с Андреем Падиным, доказывает, что очень крута.
Вот какие результаты у Сливко за три сезона без международки:
- 2022/23: 2-е место в общем зачете Кубка России и Кубка Содружества;
- 2023/24: 2-е место в общем зачете Кубка России, 5-е место в общем зачете Кубка Содружества;
- 2024/25: 1-е место в общем зачете Кубка России и Кубка Содружества.
Помимо этого, у биатлонистки собралась целая коллекция «глобусов» и медалей с чемпионатов России. И именно ей принадлежит звание лучшей биатлонистки страны прямо сейчас.
Наталия Шевченко
Экс-лыжница поражает всех своим успешным переходом в биатлон уже не первый сезон. Веры изначально в этот эксперимент было мало, что нормально, но Шевченко доказала — она может. И помог ей в этом тренер Михаил Шашилов. С ним Наталия собрала гораздо больше на домашних стартах, чем те спортсменки, которые изначально выбрали биатлон делом своей жизни. Показать себя на международном уровне 24-летней Шевченко пока не удалось, чтобы понять и ей, и нам, что она может против мировых звезд. Поэтому пока спортсменка выкашивает все дома, хотя в прошедшем сезоне концовка после болезни получилась смазанной.
За три сезона в биатлоне у Шевченко, помимо «хрусталя» за отдельные дистанции, медалей ЧР в общем и целом дела такие:
- 2022/23: 27-е место в общем зачете Кубка России и 17-е в общем зачете Кубка Содружества;
- 2023/24: 1-е место в общем зачете Кубка России, 3-е место в общем зачете Кубка Содружества;
- 2024/25: 3-е место в общем зачете Кубка России и 4-е место в общем зачете Кубка Содружества.
Видно, что Шевченко порой штормит. Для этого не нужно даже открывать полные результаты по сезонам, но прогресс с 2022 года все равно очевиден. Без Шевченко теперь не представить российский биатлон. Многие уже даже и забыли, что когда-то Наталия была лыжницей.
Анастасия Халили
Пожалуй, за год до Игр-2026 в Италии в женском российском биатлоне есть Сливко и Шевченко, а затем длинная скамейка неплохих, но менее стабильных по итогам сезона спортсменок. И вот в этот раз третьей в рейтинге СБР стала Халили, хотя блестящим ее соревновательный год, первый под новой фамилией (в девичестве — Гореева), не назовешь. Она неплоха, но точно не на пике. Были всплески, но в некоторых гонках Анастасия выступала неудачно.
Три последних сезона для нее прошли так:
- 2022/23: 1-е место в общем зачете Кубка России и 12-е в общем зачете Кубка Содружества;
- 2023/24: 5-е место в общем зачете Кубка России, 4-е место в общем зачете Кубка Содружества;
- 2024/25: 8-е место в общем зачете Кубка России и 5-е место в общем зачете Кубка Содружества.
У 25-летней Халили была насыщенная международная юниорская карьера, но на Кубке мира она не закрепилась и не смогла набраться большого опыта. Поэтому в случае возвращения на международные старты от нее, как и от всех ее коллег — Сливко и Шевченко, — не знаешь, чего ожидать.
Карим Халили
Халили к своим 26 годам уже успел стать одним из лучших российских биатлонистов. Он после юниорских успехов смог не затеряться и раскрыть свой потенциал. Кариму даже повезло поучаствовать не только в этапах КМ, но и сгонять на чемпионат мира и Олимпиаду. С этих турниров он вернулся с бронзой в эстафетах. Есть медали и с ЧЕ. Таким в нынешнее время могут похвастать не все. При этом понятно, что Халили свое еще недобрал. Пока закрывает гештальты на российских соревнованиях, так как других вариантов не остается.
За последние несколько лет у него все складывается следующим образом:
- 2022/23: 1-е место в общем зачете Кубка России и 2-е в общем зачете Кубка Содружества;
- 2023/24: 8-е место в общем зачете Кубка России, 12-е место в общем зачете Кубка Содружества;
- 2024/25: 8-е место в общем зачете Кубка России и 2-е место в общем зачете Кубка Содружества.
Халили несколько лет назад готовился у лыжного, а теперь уже биатлонного тренера Юрия Каминского, но позже ушел к Артему Истомину. С ним и продолжает работать. И все в их тандеме складывается неплохо, но порой Карима неприятно штормит. После ряда крутых результатов видеть какие-то очень слабые для него — больно. И на этом фоне часто возникают споры, не сделал ли Халили ошибку, уйдя от Каминского. В целом, если говорить про российские старты, наверное, нет, а на международке Карим не работал с Истоминым. Ожидается, что будущий камбэк на мировые старты у биатлониста должен быть уже другим. Не все же там ему так и оставаться парнем, который надежен только в эстафетах.
Даниил Серохвостов
Серохвостов, что до международного бана, что после — не блистает по итогам сезона. И уже не первый год так:
- 2022/23: 5-е место в общем зачете Кубка России и 16-е в общем зачете Кубка Содружества;
- 2023/24: 28-е место в общем зачете Кубка России, 30-е место в общем зачете Кубка Содружества;
- 2024/25: 6-е место в общем зачете Кубка России и 17-е место в общем зачете Кубка Содружества.
Причина: частые болезни. И только за год до Игр биатлонист все поменял. Он вернулся к Каминскому от Истомина, а также стал чаще пропускать старты, как только чувствовал, что заболевает. Возможность дать себе отдохнуть подарила Серохвостову более-менее ровный сезон. По крайней мере, столько подиумов и такой крутой скорости у Даниила не было, пожалуй, никогда. Да и, кажется, что методики Каминского подходят 26-летнему спортсмену. Кажется, вернись он на международный уровень, результаты были бы совсем иными. Серохвостов, как и Халили, успел погонять по этапам КМ и съездить на ОИ, но тогда было время его друга, а не самого Даниила. И теперь у него есть все шансы это исправить. Придет ли стабильность — зависит только от него самого. Возможно, с его здоровьем ставку нужно делать не на это, а на редкие, но меткие успехи.
Эдуард Латыпов
Про Латыпова говорить нечего, все давно известно — наш Буйвол. Он — призер Олимпиады, ЧМ и ЧЕ. Ему бы и дальше бегать на международном уровне и улучшать свои результаты, но он заперт дома. В итоге лучшие годы уходят, хотя Эдуарду всего 31 — не так много для биатлона. Несмотря на невозможность соревноваться со всеми лучшими, Латыпов старается не терять почет и уважение дома.
За три года на стартах в России статистика такая:
- 2022/23: 3-е место в общем зачете Кубка России и 1-е в общем зачете Кубка Содружества;
- 2023/24: 1-е место в общем зачете Кубка России, 2-е место в общем зачете Кубка Содружества;
- 2024/25: 1-е место в общем зачете Кубка России и 6-е место в общем зачете Кубка Содружества.
И, кажется, серьезные проблемы, которые прямо обсуждались после гонок, возникли у Латыпова только сейчас. Вторая часть сезона вышла для биатлониста скомканной. Результаты оставляли желать лучшего. Причем внятных объяснений, почему так, не было ни от Эдуарда, ни от его тренера Каминского. Он говорил об усталости от большого количества гонок. Позже выяснилось, что Латыпов переболел ковидом, что обнаружилось только при сдаче анализов. В итоге толком восстановиться спортсмен не смог, а финал сезона на КС он вообще пропустил. В межсезонье нужно приходить в себя, так как следующий сезон очень важен, несмотря на то, допустят россиян до Игр или нет.
Виктория Дмитриева