Олимпийская чемпионка перечислила российских биатлонистов, способных бороться за медали на Кубке мира

— Наверное, поначалу будет страшно. Можно сохранять оптимизм и настраивать себя на работу. Скажу, что в любой ситуации всегда надо пахать и бежать сразу на максимуме показывать результаты. Вообще обычно всеё гораздо проще — если ты готов, то побежишь сразу и нормально. Наши спортсмены не сидят без дела, активно тренируются, участвуют в соревнованиях. У сборной России есть все условия для подготовки, — сказал Зайцева «ВсеПроСпорт».