Олимпийская чемпионка перечислила российских биатлонистов, способных бороться за медали на Кубке мира

— Если говорить о российских стартах, кого бы отметили из биатлонистов, способных достойно показать себя на Кубке мира по возвращению туда?
— Все лидеры прошлого сезона в этом списке. Отмечу Сливко, Казакевич, Серохвостов. Есть неплохие молодые ребята, которые еще растут и развиваются.
— Насколько быстро наши смогут адаптироваться к Кубку мира?
— Наверное, поначалу будет страшно. Можно сохранять оптимизм и настраивать себя на работу. Скажу, что в любой ситуации всегда надо пахать и бежать сразу на максимуме показывать результаты. Вообще обычно всеё гораздо проще — если ты готов, то побежишь сразу и нормально. Наши спортсмены не сидят без дела, активно тренируются, участвуют в соревнованиях. У сборной России есть все условия для подготовки, — сказал Зайцева «ВсеПроСпорт».