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Олимпийская чемпионка перечислила российских биатлонистов, способных бороться за медали на Кубке мира

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева перечислила российских биатлонистов, которые способны бороться за медали на Кубке мира.

Источник: РИА "Новости"

— Если говорить о российских стартах, кого бы отметили из биатлонистов, способных достойно показать себя на Кубке мира по возвращению туда?

— Все лидеры прошлого сезона в этом списке. Отмечу Сливко, Казакевич, Серохвостов. Есть неплохие молодые ребята, которые еще растут и развиваются.

— Насколько быстро наши смогут адаптироваться к Кубку мира?

— Наверное, поначалу будет страшно. Можно сохранять оптимизм и настраивать себя на работу. Скажу, что в любой ситуации всегда надо пахать и бежать сразу на максимуме показывать результаты. Вообще обычно всеё гораздо проще — если ты готов, то побежишь сразу и нормально. Наши спортсмены не сидят без дела, активно тренируются, участвуют в соревнованиях. У сборной России есть все условия для подготовки, — сказал Зайцева «ВсеПроСпорт».