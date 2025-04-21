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Доротея Вирер назвала олимпийскую медаль Сочи-2014 особенной в своей карьере

Четырёхкратная чемпионка мира и многократная медалистка Олимпийских игр итальянка Доротея Вирер рассказала о том, почему считает олимпийскую медаль Сочи-2014 особенной.

Источник: Getty Images

«Я принимала участие в Олимпиадах в Сочи-2014, Пхёнчхане-2018 и Пекине-2022. Наверно, особенной стала бронзовая медаль Сочи, потому что она была моей первой и я выиграла её, не испытывая особого давления. Было много людей, которые даже не знали, что такое биатлон, и узнали об этом после того, как мы выиграли медаль. Так что это было особенным моментом», — сказала Вирер в видео, опубликованном The Olympic Games в социальной сети X.

Напомним, что на Олимпиаде-2014 в Сочи Вирер стала бронзовым призёром в смешанной эстафете. Победителями в той гонке стали биатлонисты Норвегии, серебряные награды завоевала команда Чехии.