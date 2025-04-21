«Мы никогда не узнаем, почему ушли братья Бё». Интервью со Светланой Слепцовой

— Ехать, конечно! Это твоя жизнь, твой шанс, так почему ты не должен ехать? Меня удивляют лозунги, когда говорят — мы не поедем без гимна, без флага. Кто это решает? Точно не сами спортсмены. Сейчас может быть их час, когда будет такой шанс. Как можно говорить, что ехать никуда не надо? Я бы сама поехала выступать в нейтральном статусе и даже не задумывалась. Мы-то знаем, что это наши спортсмены. Ну да, нет флага, нет гимна, сейчас просто время такое. Но, повторю, если будет хоть малейший шанс поехать на Олимпиаду — нужно ехать.