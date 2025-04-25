Губерниев раскритиковал смену ударения в слове «звонит»: «Катастрофа. Не хочу, чтобы Россия стала нацией придурков»

«Смена ударения в слове “звонит”? Это катастрофа. Полемика здесь меня удивляет. Вот уж действительно: такому рассказчику да хрен за щеку. Может, делать нечего, может, люди просто в школу не ходили, не учились. Язык меняется, но не до такой же степени.



Человек, который говорит звОнит — книжек не читал, в школу не ходил, и мне таких людей жаль. Это просто в сторону того, что мы будем не образованной и начитанной нацией, а нацией придурков. А мне так не хочется, я люблю умную Россию», — сказал Губерниев.