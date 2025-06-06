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Губерниев — о санкциях Канады: «Возьму их за одно место — еще извиняться будут»

Российский спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, собирается ли выходить из санкционных списков Канады.

Источник: РИА "Новости"

Канада ввела санкции против Губерниева в октябре 2022 года, назвав его «агентом пропаганды».

«Решение вопроса с санкциями от Канады? Для того, чтобы судиться с Канадой, а я еще возьму их за одно место, надо, чтобы чуть-чуть изменилась политическая ситуация. Сначала начнут выпускать наших спортсменов, а дальше я спокойно засужу Канаду. Они снимут с меня санкции и еще извиняться будут.

Сейчас я не собираюсь в Канаду. Очень люблю эту страну и был там много раз. Поэтому санкции от них воспринял нелепо. Но так как все это необоснованно, то я дождусь благоприятного момента и выступлю. Уже все заряжено, все юристы в курсе. Я беру на вооружение опыт людей, которые успешно снимали санкции. Люди, с которым сотрудничаю я, сотрудничали еще и с ними», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.