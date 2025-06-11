«Всё, что было раньше — обнуляется». Жулия Симон — о подготовке к ОИ-2026

— До начала сезона ещё много работы. Сейчас я только возвращаюсь к тренировкам, и думаю, что в полную силу войду в процесс к середине июня. Возвращаюсь с желанием начать новую подготовку, войти в олимпийский сезон, принять новые вызовы. Всё, что было раньше — обнуляется. Это и здорово. Нельзя почивать на лаврах. Иногда, признаюсь, хочется опереться на своё резюме, сказать себе: «Ну, у меня же уже есть фора…». Но это не так. Видно, что молодёжь поджимает, — сказала Симон в интервью Le Dauphine Libere.