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«Всё, что было раньше — обнуляется». Жулия Симон — о подготовке к ОИ-2026

10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон поделилась ощущениями перед стартом олимпийского сезона.

Источник: Getty Images

— Как вы смотрите вперёд — в сторону Олимпийских игр?

— Олимпиада кажется далёкой. Мне сложно в полной мере представить её. Думаю, предолимпийский сбор помогает немного осознать, что всё это реально. Игры, конечно, где-то в голове сидят. Это важное событие, но я хочу подойти к нему с лёгкостью, не нагнетать. Сделать, как делала в последние годы. Не стоит пытаться переиграть этот сезон.

— Если Игры пока и далеки, то олимпийский сезон уже начался…

— До начала сезона ещё много работы. Сейчас я только возвращаюсь к тренировкам, и думаю, что в полную силу войду в процесс к середине июня. Возвращаюсь с желанием начать новую подготовку, войти в олимпийский сезон, принять новые вызовы. Всё, что было раньше — обнуляется. Это и здорово. Нельзя почивать на лаврах. Иногда, признаюсь, хочется опереться на своё резюме, сказать себе: «Ну, у меня же уже есть фора…». Но это не так. Видно, что молодёжь поджимает, — сказала Симон в интервью Le Dauphine Libere.