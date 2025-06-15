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Тихонов назвал причину отмены летнего чемпионата мира по биатлону: «Нет России, прежней конкуренции»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) был вынужден отказаться от ежегодного проведения летнего чемпионата мира по причине собственных санкций в отношении России, которые негативно сказались на интересе к турниру.

Источник: РИА "Новости"

«Они сами себе нагадили. За время работы нашей команды в Союзе биатлонистов России мы провели три чемпионата мира, чемпионат Европы, организовывали турнир на Камчатке. Все было в порядке, и сейчас они сами все уничтожили — конкуренция потерялась.

Вот норвежцы сейчас плачут, что не заработали на лыжном чемпионате мира. Так им дай триллион, им все равно будет мало — они все равно будут голодными. Сколько зрителей они сейчас потеряли из России и бывших советских республик. Тысячи! Прежде они позволяли окупаться соревнованиям.

Главная причина отмены — нет России, прежней конкуренции», — цитирует Тихонова ТАСС.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года.