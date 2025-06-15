Тихонов назвал причину отмены летнего чемпионата мира по биатлону: «Нет России, прежней конкуренции»

«Они сами себе нагадили. За время работы нашей команды в Союзе биатлонистов России мы провели три чемпионата мира, чемпионат Европы, организовывали турнир на Камчатке. Все было в порядке, и сейчас они сами все уничтожили — конкуренция потерялась.



Вот норвежцы сейчас плачут, что не заработали на лыжном чемпионате мира. Так им дай триллион, им все равно будет мало — они все равно будут голодными. Сколько зрителей они сейчас потеряли из России и бывших советских республик. Тысячи! Прежде они позволяли окупаться соревнованиям.



Главная причина отмены — нет России, прежней конкуренции», — цитирует Тихонова ТАСС.