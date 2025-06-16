«Он — истинный лицемер». Губерниев высказался о Самуэльссоне после слов о России

«Я вообще удивлен, почему он не плывет на корабле с Гретой Тунберг. Я считаю, что он уже тоже давно уплыл, как Грета Тунберг. На самом деле они понимают, что у них фиговая позиция, что они зарапортовались. А вдруг мы вернемся скоро, как себя будет чувствовать Самуэльссон? Еще раз хочу подчеркнуть, что Окко показывает международные соревнования по биатлону, IBU за это получает деньги. То есть, Себастьян получает призовые из России и поддерживает таким образом Российскую Федерацию. Хочу ему сказать огромное спасибо, потому что он большой молодец в этом смысле. Он — истинный лицемер, временами его бросает то в жар, то в холод. А ведь мы его так ждали на корабле с Гретой», — сказал Губерниев в интервью Vseprosport.ru.