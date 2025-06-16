«Давайте будем честными». Почему IBU отменил летний чемпионат мира по биатлону?

«Когда там участвовала Россия, приезжала куча наших туристов, был ажиотаж. Российское ТВ закупало трансляции, но теперь этого нет. К этому решению они пришли сами. Интерес сейчас падает, конкуренция — тоже. Норвежцы же прогорели с чемпионатом мира по лыжным гонкам, а теперь жалуются. Очень жаль, что летний чемпионат мира будет теперь проходить не раз в год, однако это было ожидаемо», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».