Российская биатлонистка объявила о переходе в лыжные гонки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская биатлонистка Алина Кудисова объявила о переходе в лыжные гонки.
«Хочу сообщить, что к команде ХМАО-Югры по лыжным гонкам присоединился еще один спортсмен. После долгих размышлений, честно ответив себе на многие важные вопросы, я приняла это решение. Цели и задачи поставлены, и у меня есть мотивация их достигать. Я благодарна биатлону за все, что у меня есть. Сейчас я нахожусь там, где чувствую себя на своем месте, и занимаюсь тем, что приносит мне искреннее удовольствие», — написала Кудисова в своем Telegram-канале.
Кудисовой 25 лет. Спортсменка является серебряным призером юниорского чемпионата мира и чемпионата России по биатлону. По итогам минувшего сезона она заняла 38-е место в общем зачете Кубка России. Также она участвовала в соревнованиях по лыжным гонкам, где ее лучшим результатом стало 11-е место в масс-старте на 50 км на чемпионате России.