Российская биатлонистка объявила о переходе в лыжные гонки

«Хочу сообщить, что к команде ХМАО-Югры по лыжным гонкам присоединился еще один спортсмен. После долгих размышлений, честно ответив себе на многие важные вопросы, я приняла это решение. Цели и задачи поставлены, и у меня есть мотивация их достигать. Я благодарна биатлону за все, что у меня есть. Сейчас я нахожусь там, где чувствую себя на своем месте, и занимаюсь тем, что приносит мне искреннее удовольствие», — написала Кудисова в своем Telegram-канале.