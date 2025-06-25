Максим Цветков: Где-то внутри надежда еще теплится, что сезон будет олимпийским

В июле российские биатлонисты начнут подготовку к новому сезону, относительно которого до сих пор непонятно, получат ли они шанс выступить на Олимпийских играх в Италии, намеченных на февраль 2026 года. Пока риторика Международного союза биатлонистов (IBU) не дает поводов для оптимизма — на днях организация открыто поддержала Украину и выступила против разбана россиян. В интервью «Известиям» российский биатлонист Максим Цветков, бронзовый призер предыдущей Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2017 года оценил шансы на снятие санкций с наших спортсменов в ближайшем будущем, заявил, что не собирается кровь из носу биться за попадание на Игры в Италии, и объяснил, почему перешел на самоподготовку.
Дома постоянно хожу на вологодское «Динамо»
— В мае вы и еще ряд биатлонистов и лыжников поучаствовали в благотворительном футбольном матче, где выходили на поле рядом с такими звездами, как Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Денис Глушаков. Доводилось раньше играть с ними?
— Нет. В первый раз против таких футболистов вышел. Очень были необычные впечатления от игры с мастерами. Рад, что предоставилась эта возможность. Я сам люблю поиграть в футбол, но в последнее время не получается выйти на поле. В какое-то время я боялся травм, а сейчас в принципе нет возможности где-то выйти, попинать мяч. Единственное, что делаю, — это выхожу во двор с сыном поиграть. Это мой максимум. Но в целом футбол люблю, игра мне нравится. Не так часто самому приходится играть, но дома постоянно хожу на вологодское «Динамо». Кроме того, за ЦСКА болею.
— Из-за того, что в биатлоне долго выступали за ЦСКА?
— Нет, начал болеть еще до того, как попал в ЦСКА. Я с детства в футболе за армейцев. Наверное, даже наоборот — я больше болел за них в школьные годы. Школу я закончил в 2008 году и уже тогда несколько лет переживал за ЦСКА. Застал в том числе и победу в Кубке УЕФА 2005 года. А сейчас редко смотрю футбол по телевизору — только вживую. Потому что настоящие эмоции испытываю, только когда смотрю с трибун или играю сам. Поэтому постоянно хожу на вологодское «Динамо». Тем более считаю нужным поддерживать местных ребят, поскольку сам профессиональный спортсмен и понимаю, что без болельщиков это не та игра.
— Чего вы ждете от следующего биатлонного сезона?
— Сложно сказать. Я в целом вообще не загадываю по следующему сезону, что получится и как. В подготовку — именно в лыжно-биатлонную — планирую включиться только в июле. До этого планы больше беговые. В частности, пробегу 5 июля марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Сейчас к нему готовлюсь дома в Вологде.
— Почему прошлый сезон выдался для вас очень сложным — всего два попадания в призеры на этапах Кубка России, немало финишей за пределами топ-20?
— Он был не сложный, а нормальный для меня. Потому что с прошлого года, если кто не знает, я готовлюсь самостоятельно. Всю подготовку провожу дома. За весь подготовительный период на сборах был только 20 дней максимум из пяти месяцев. И в принципе каких-то больших надежд на тот сезон не возлагал. То, что в декабре, в начале сезона мне удалось бороться за лидерство с Эдуардом Латыповым, когда я был вторым и проигрывал ему всего несколько очков, для меня это уже было хорошим показателем. Показателем того, что за полтора месяца я могу набрать неплохую форму. И в этом году, наверное, та же схема будет. Но, так как где-то внутри надежда еще теплится, что сезон будет олимпийским, я с июля планирую начать более плотно готовиться.
— Почему перешли именно на самостоятельную подготовку?
— Потому что понял, что хочу больше времени проводить с семьей. А профессиональный спортсмен выбирает — либо он находится дома, либо тренируется как профессионал и на 100% отдается своему делу. Я в прошлом году понял, что хочу больше времени проводить с семьей, с сыном. В этом году он идет в школу, и для ребенка очень важно, чтобы отец был рядом.
— Менять такой режим не собираетесь?
— Сейчас не собираюсь. До конца июня буду дома, а потом начинаю самостоятельно готовиться к новому сезону.
— Нет ощущения, что с такого режима на самый высокий уровень уже не возвращаются?
— Возвращаются. В принципе я это проходил перед пекинской Олимпиадой. Тогда я тоже год тренировался самостоятельно. Но там была другая ситуация: я за два года до Олимпийских игр понял, что моя цель — попасть на них и успешно там выступить. Поэтому два года планомерно тренировался перед Пекином — первый год со своим регионом, второй год уже с национальной командой. И перед тем, как уйти с самостоятельной подготовки, мой уровень был даже хуже, чем сейчас. В сезоне-2019/20 я был по России 60-м. И никакие медали не брал. В минувшем сезоне я гораздо выше в Кубке России и взял две медали. Форма моя гораздо лучше. Поэтому всё возможно. Но если ставить цель, то надо ей отдаваться на 100%. А сейчас я не могу сказать, что моя цель — это участие в биатлонных соревнованиях.
— То есть попасть на Олимпиаду-2026 любой ценой цели нет?
— Да, кровь из носу точно нет цели попасть туда. Я тренируюсь дома по возможности — насколько позволяет мне мой график. Есть ведь и другие дела. Есть дети, которые подрастают, — хочется им уделять побольше внимания. Хочется дома в Вологде побольше приходить в лыжную секцию — встречаться там со школьниками и подростками, передавать им свой опыт. Понимаю, что в какой-то степени ухожу в ту сферу, когда от тебя зависит мотивация подрастающего поколения.
— Если российских биатлонистов разбанят в 2026 году после Олимпиады, будете пытаться работать в полную силу в следующем четырехлетнем цикле?
— Нет, по следующему олимпийскому циклу для меня тема закрыта.
«Когда стреляешь рядом с Йоханнесом Бё, даже мысли не допускаешь, что у тебя есть право на промах»
— Обидно, что так складывается у вас карьера: сначала не получили приглашение на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за допинговых санкций, хотя вас ни разу не ловили на применении запрещенных препаратов, а после 2022 года международные старты для вас были закрыты уже по политическим причинам.
— Конечно, обидно. Но эта обида уже прошла. Я о ней не вспоминаю. В тот момент было очень обидно. Если отмотать назад и посмотреть на самого себя в период, когда нас в Корею не пустили, то даже не передать те чувства. Было даже обиднее, чем сейчас. Потому что тогда я был если не на пике своей формы, то очень близко к этому. Были неплохие результаты. Даже если взять тот олимпийский сезон-2017/18, то я провел хорошую концовку. Взял личную медаль в Тюмени на этапе Кубка мира и вообще был очень хорошо готов. Но, к сожалению, не мы решаем. Мы здесь люди, которые только выполняют то, что нам сказали. Сейчас это забыто.
— В этой связи можно быть довольным, что зацепились за бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде-2022?
— Да, хотя тогда хотелось большего. Но в личных гонках не взял золото только из-за своих ошибок. Тут можно только себя винить. Иногда до сих пор прокручиваешь в голове все те гонки, думаешь, что сделал не так. Но как сложилось, так сложилось. Я рад, что был такой опыт в моей жизни, как Олимпийские игры. И что мы зацепились тогда за медали в эстафете.
— Верите, что в предстоящем олимпийском сезоне российский биатлон разбанят?
— Не буду говорить категорично, но мне кажется, что это маловероятно. По тому, как ведет себя IBU, что там говорят всё это время… Есть ощущение, что подвижки в отношении нашего допуска на международные старты будут не такими быстрыми, как хотелось бы. Во всяком случае, говорю за биатлон.
— Антон Бабиков считает, что наших биатлонистов вообще последними разбанят из-за необходимости перевозить через границы государств винтовки с патронами.
— Да, я тоже считаю, что это очень сложно. В нынешней ситуации сложно представить, что нас пропустят в ту же Европу с оружием. Тем более большинство из нас военнослужащие, представляют ЦСКА. Так что в наш разбан сейчас очень сложно поверить. Конечно, в этом мире всё меняется быстро, поэтому ничего нельзя исключать, всё возможно. Но мое внутреннее ощущение, что маловероятно.
— В последние три года нашим биатлонистам помогают держать хоть какой-то уровень внутренние соревнования в виде Кубка России и Кубка Содружества, где они выступают совместно с белорусами?
— Мы видим много интересных ребят на соревнованиях. Того же Даниила Серохвостова, который в очень хорошей физической форме находится. Конкуренция внутри, безусловно, есть. И она подстегивает ребят. Но часто замечаю, что качество стрельбы у наших ребят было бы выше, находись они на международных стартах. Сейчас наши лидеры иногда приходят на огневой рубеж с пониманием, что могут легко отыграть один штрафной круг в случае чего. Не требуется скорострельность, и, главное, падает качество стрельбы, потому что ребята понимают, что могут выиграть гонку даже с одним промахом. На международных стартах таких мыслей просто не было бы. Они бы даже не понимали, что это возможно. Когда ты стреляешь рядом с Йоханнесом Бё, то даже мысли не допускаешь, что у тебя есть право на промах. А вне международной арены совсем отбросить такие ощущения очень сложно. В том же Кубке мира намного выше плотность, ответственность. И даже стимулировать себя нельзя.
— Вы не раз упоминали, что сейчас большую часть времени проводите в родной Вологде. В последнее время ее стали раскручивать по всей России как новый туристический центр. Она действительно настолько привлекательна для людей, как говорят?
— Я бы сказал, что Вологда всегда была привлекательна в туристическом плане с точки зрения исторических объектов. Есть что там посмотреть. И всегда было, а не только появилось в последнее время. Просто сейчас это стало шире распространяться в информационном плане, больше об этом стали говорить по всей стране. Что касается инфраструктуры, то она улучшилась даже не для туристов, а для местных жителей. Когда появляются новые пространства, открываются новые парки — это очень классно. Я как житель города понимаю, что, когда выхожу играть или гулять с ребенком, есть куда сходить. Всё это развивается. И не только на словах.
Алексей Фомин