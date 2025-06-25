Максим Цветков: Где-то внутри надежда еще теплится, что сезон будет олимпийским

— Возвращаются. В принципе я это проходил перед пекинской Олимпиадой. Тогда я тоже год тренировался самостоятельно. Но там была другая ситуация: я за два года до Олимпийских игр понял, что моя цель — попасть на них и успешно там выступить. Поэтому два года планомерно тренировался перед Пекином — первый год со своим регионом, второй год уже с национальной командой. И перед тем, как уйти с самостоятельной подготовки, мой уровень был даже хуже, чем сейчас. В сезоне-2019/20 я был по России 60-м. И никакие медали не брал. В минувшем сезоне я гораздо выше в Кубке России и взял две медали. Форма моя гораздо лучше. Поэтому всё возможно. Но если ставить цель, то надо ей отдаваться на 100%. А сейчас я не могу сказать, что моя цель — это участие в биатлонных соревнованиях.