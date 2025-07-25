Спортивный журналист Губерниев рассказал, пошел бы он на концерт Пугачевой

«Кого бы я хотел снова видеть в России? Я никогда не был на сольном концерте Аллы Пугачевой. Хотел бы сходить на него. Она не иноагент и не состоит в нежелательной организации. Почему бы не поверить в то, что еще попаду на ее концерт», — сказал Губерниев.