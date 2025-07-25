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Спортивный журналист Губерниев рассказал, пошел бы он на концерт Пугачевой

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы сходить на концерт Аллы Пугачевой, передает Sport24.

Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

«Кого бы я хотел снова видеть в России? Я никогда не был на сольном концерте Аллы Пугачевой. Хотел бы сходить на него. Она не иноагент и не состоит в нежелательной организации. Почему бы не поверить в то, что еще попаду на ее концерт», — сказал Губерниев.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июне 2025 года поэт-песенник Илья Резник признавался, что Алла Пугачева обозвала его «трусом и предателем» в последнем сообщении. Поэт не ответил артистке, поскольку узнал о сообщении только спустя год — «жена не говорила».