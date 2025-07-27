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IBU не допустит российских биатлонистов до международных турниров до полного урегулирования конфликта на Украине

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в соревнованиях до полного урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Getty Images

«Как уже сообщалось много раз, решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продлеваться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. В организации не видят возможности для допуска спортсменов двух стран вплоть до полного урегулирования конфликта на Украине. По ситуации на текущий момент это касается Кубка мира и Олимпийских игр», — цитирует «ВсеПроСпорт» заявление IBU.

IBU отстранил россиян и белорусов в марте 2022 года после начала СВО. Ранее в международной организации заявили, что теоретически могут допустить биатлонистов из РФ и Белоруссии на Олимпийские игры-2026 в Италии по специальным приглашениям.