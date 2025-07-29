Поиски Дальмайер в горах приостановлены из-за темноты

Во вторник стало известно, что Дальмайер попала под камнепад в Пакистане во время восхождения на горный пик на высоте около 5700 метров. Отряды спасателей не смогли добраться до биатлонистки. Операция по поиску и спасению биатлонистки продолжится в среду утром.