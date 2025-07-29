Поиски Дальмайер в горах приостановлены из-за темноты

Во вторник стало известно, что Дальмайер попала под камнепад в Пакистане во время восхождения на горный пик на высоте около 5700 метров. Отряды спасателей не смогли добраться до биатлонистки. Операция по поиску и спасению биатлонистки продолжится в среду утром.
Из-за удаленности этого района спасательный вертолет не смог добраться до места происшествия до утра вторника. Во время полета над местом катастрофы было обнаружено, что Дальмайер получила серьезные травмы.
Дальмайер 31 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/17. В 2019 году она объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации. Дальмайер является сертифицированным горным и горнолыжным гидом, активным членом горноспасательной службы.