Поиски известной биатлонистки Дальмайер, пропавшей в горах Пакистана, были возобновлены

В понедельник, 28 июля, Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям не удалось сразу добраться до Лауры. Исходя из данных, полученных после облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы. Она находится на высоте 5700 м.