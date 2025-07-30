Дальмайер погибла после попадания под камнепад

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, которая ранее попала под камнепад в горах в Пакистане во время восхождения на пик, обнаружена мертвой, сообщает Bild со ссылкой на агентство DPA.