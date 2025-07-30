Дальмайер погибла после попадания под камнепад

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, которая ранее попала под камнепад в горах в Пакистане во время восхождения на пик, обнаружена мертвой, сообщает Bild со ссылкой на агентство DPA.
Ранее стало известно, что спортсменка получила очень серьезные травмы в результате инцидента. Спасательные отряды долго не могли до нее добраться.
Дальмайер был 31 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира-2016/17.
В 2019 году она объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации. Дальмайер является сертифицированным горным и горнолыжным гидом, активным членом горноспасательной службы.