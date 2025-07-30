Тело погибшей биатлонистки Дальмайер останется в горах Пакистана

«Лаура Дальмайер выразила письменную волю, что в подобных случаях никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения, — отмечается в заявлении семьи биатлонистки. — В данном случае ее желанием было оставить тело в горах».
Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее напарница известила экстренные службы о случившемся и смогла покинуть опасную зону.
Поисковая операция затруднялась из-за сложного рельефа и продолжающегося камнепада. После осмотра района на вертолете было установлено, что Дальмайер не подает признаков жизни. Предположительно она скончалась мгновенно. Эвакуация тела Дальмайер на вертолете невозможна, а наземная операция спасателями считается слишком рискованной.
31-летняя Дальмайер — обладательница золотых медалей Игр 2018 года в Пхенчхане в спринте и гонке преследования. Также она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.
Завершив биатлонную карьеру в мае 2019 года в возрасте 25 лет, Дальмайер посвятила себя альпинизму. 8 июля Лаура покорила Большую Башню Транго (6287 м).