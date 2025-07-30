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Тело погибшей биатлонистки Дальмайер останется в горах Пакистана

Спасатели не будут проводит операцию по эвакуации тела легендарной биатлонистки Лауры Дальмайер с гор Пакистана. Такова воля самой спортсменки, сообщают немецкие СМИ.

Источник: Reuters

«Лаура Дальмайер выразила письменную волю, что в подобных случаях никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения, — отмечается в заявлении семьи биатлонистки. — В данном случае ее желанием было оставить тело в горах».

Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее напарница известила экстренные службы о случившемся и смогла покинуть опасную зону.

Поисковая операция затруднялась из-за сложного рельефа и продолжающегося камнепада. После осмотра района на вертолете было установлено, что Дальмайер не подает признаков жизни. Предположительно она скончалась мгновенно. Эвакуация тела Дальмайер на вертолете невозможна, а наземная операция спасателями считается слишком рискованной.

31-летняя Дальмайер — обладательница золотых медалей Игр 2018 года в Пхенчхане в спринте и гонке преследования. Также она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.

Завершив биатлонную карьеру в мае 2019 года в возрасте 25 лет, Дальмайер посвятила себя альпинизму. 8 июля Лаура покорила Большую Башню Транго (6287 м).