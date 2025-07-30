Завалило камнями: жуткая смерть чемпионки Дальмайер в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Что произошло с 31-летней спортсменкой при восхождении на «шеститысячный» пик Лайла?
Что произошло?
Дальмайер приехала в Пакистан в конце июня в составе немецкой экспедиционной группы. Альпинисты планировали покорить несколько вершин в горной системе Каракорум. В начале месяца экс-биатлонистка взошла на вершину Грайт-Транго высотой 6287 метров. Покорение пика Лайла было запланировано на конец месяца.
Лаура отправилась на пик 28 июля. Вместе с ней пошла напарница. На высоте около 5700 метров альпинистки попали под камнепад. Напарница Дальмайер подала сигнал бедствия, и экстренные службы развернули поисково-спасательную операцию.
Немецкие СМИ сообщали, что Лаура была жива после происшествия — она связалась с напарницей и попросила о помощи, однако та не смогла до нее добраться. В ходе операции выяснилось, что спасение с помощью вертолета невозможно из-за особенностей местности — об этом заявил один из пакистанских чиновников. Во время полета над местом катастрофы было обнаружено, что Дальмайер получила серьезные травмы.
К поискам Дальмайер привлекли альпинистов, но вечером 29 июля операцию приостановили из-за наступления темноты. Спасателям удалось эвакуировать напарницу Лауры, но саму спортсменку так и не нашли. Утром 30 июля поиски возобновили. Из-за плохой погоды спасатели не могли использовать вертолет, и к точке снова направили альпинистов. Вскоре немецкое издание Bild со ссылкой на агентство DPA сообщило о том, что Дальмайер обнаружена мертвой.
Позже стало известно, что Лаура оставила завещание на случай своей смерти в процессе восхождения. По информации Spiegel, в нем она попросила, чтобы никто не рисковал жизнью ради ее спасения, а ее тело оставили в горах.
Дальмайер с детства обожала горы
Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира ушла из биатлона в 25 лет. Объясняла это потерей мотивации, а позже отмечала, что профессиональная спортивная карьера слишком сильно влияет на ее повседневную жизнь.
«После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров — ежедневно, с 6 утра до 11 вечера. Это было огромное вторжение в личную жизнь», — писала Дальмайер в соцсетях.
После ухода из биатлона Лауру часто можно было видеть в горах. В любви к ним немка не раз признавалась и по ходу карьеры. По ее словам, она обожала горы с самого детства, а после ухода из спорта искала в покорении вершин новые вызовы.
«Все детство я провела в местных горах, в походах, на лыжах или на велосипеде. И во время биатлонной карьеры горы оставались для меня убежищем и источником силы. Здесь я могу обрести покой даже в неспокойное время, найти видение и сосредоточиться, набраться сил для следующего штурма вершины и новых профессиональных проектов», — признавалась спортсменка.
Первое серьезное восхождение Дальмайер выполнила еще во времена биатлонной карьеры — в 2016 году она взобралась на отметку 6550 м на горе Ама-Даблам в Непале. Дальше были вершины Токъяраху в Перу (6034 м), Лискамм на границе Швейцарии и Италии (4527 м), пик Пти-Дрю в массиве Монблана (3730 м) и сам Монблан (4810 м). Лаура покоряла гору Арарат, бывала на Эльбрусе и на «семитысячном» Пике Корженевской в Таджикистане.
Дальмайер занималась не только классическим альпинизмом — ее привлекали и другие горно-экстремальные активности. Экс-биатлонистка участвовала в чемпионатах мира по горному бегу. В 2019 году она даже выиграла один из турниров по трейлраннингу, но к победам она, по ее же словам, не стремилась. В горах она отдыхала от давления, которое испытывала во время карьеры биатлонистки.
Немка участвовала в по-настоящему суровых горных забегах — к примеру, швейцарская ски-альпинистская гонка «Ледниковый патруль». В ходе забега Дальмайер преодолела более 63 км за 11 часов.
«Вероятно, это самая длинная и тяжелая гонка в ски-альпинизме. Уж точно одна из. Но это и правда захватывает дух», — восхищалась Лаура.
В 2022 году в жизни Дальмайер произошло потрясение — ее бывший парень Роберт погиб в горах Патагонии из-за схода лавины. Это не отпугнуло спортсменку — она продолжала взбираться на вершины и даже стала сертифицированным горным и лыжным гидом. Кроме того, Лаура даже работала волонтером в горноспасательной службе родного Гармиш-Партенкирхена. Теперь потрясенный спортивный мир прощается со спортсменкой.
«Она была не только одной из самых успешных спортсменок в истории DSV, но и необыкновенным человеком, полным радости жизни, мужества и теплоты как на лыжне, так и вне ее, — заявили в Ассоциации лыжных видов спорта Германии. — Ее страсть к спорту, простота и заразительный смех трогали и вдохновляли нас».
- «Она погибла в любимых ею горах, — высказалась президент МОК Кристи Ковентри. — Лаура вошла в историю зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, став первой биатлонисткой, выигравшей золото в спринте и гонке преследования на одних Играх. Ее будут помнить вечно».
- «Очень страшная весть. Очень жаль, что так случилось. Родным соболезнования и ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я ее видела, когда выступала. Была очень хорошая девочка, жаль», — приводит соболезнования Ольги Зайцевой «Чемпионат».