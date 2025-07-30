Завалило камнями: жуткая смерть чемпионки Дальмайер в горах Пакистана

Дальмайер занималась не только классическим альпинизмом — ее привлекали и другие горно-экстремальные активности. Экс-биатлонистка участвовала в чемпионатах мира по горному бегу. В 2019 году она даже выиграла один из турниров по трейлраннингу, но к победам она, по ее же словам, не стремилась. В горах она отдыхала от давления, которое испытывала во время карьеры биатлонистки.