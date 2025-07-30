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Глава МОК выразила соболезнования в связи с гибелью Дальмайер

Кирсти Ковентри заявила, что новость о гибели немецкой биатлонистки потрясла всех представителей олимпийского движения.

Источник: Getty Images

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выразила соболезнования в связи с гибелью двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер.

31-летняя немка погибла во время восхождения на пик Лайла в Пакистане.

«Новость о гибели Дальмайер в результате ужасного несчастного случая глубоко потрясла всех нас, представителей олимпийского движения. Она погибла в своих любимых горах. Ее будут помнить вечно. В это тяжелое время мы соболезнуем ее семье и друзьям», — сказала Ковентри, чье заявление опубликовано на сайте МОК.

Дальмайер вошла в историю на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, став первой биатлонисткой, выигравшей золото в спринте и гонке преследования на одних Играх.

Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира. Карьеру Дальмайер завершила в 2019 году в возрасте 25 лет.