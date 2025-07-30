Глава МОК выразила соболезнования в связи с гибелью Дальмайер

«Новость о гибели Дальмайер в результате ужасного несчастного случая глубоко потрясла всех нас, представителей олимпийского движения. Она погибла в своих любимых горах. Ее будут помнить вечно. В это тяжелое время мы соболезнуем ее семье и друзьям», — сказала Ковентри, чье заявление опубликовано на сайте МОК.