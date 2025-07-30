Близкие Дальмайер выступили с обращением после трагической гибель Лауры

«Прощай, замечательный человек! Лаура обогатила жизнь многих людей, в том числе и нашу, своей теплотой и прямотой. Она показала нам, что отстаивать свои мечты и цели, будучи всегда верным себе, того стоит.



Мы глубоко признательны, дорогая Лаура, за то, что ты позволила нам разделить с тобой нашу жизнь. Наши общие моменты и воспоминания дают нам силы и мужество продолжать наш путь», — говорится в заявлении.