Сбор российских биатлонистов в Италии отменён из-за отказа принимающей стороны

— Информация в СМИ получилась преждевременной, ещё ничего не было решено. У нас действительно планировался там сбор, и мы до последнего думали, что туда поедем. Уже нашли для этого и оружие, и патроны. У нас были договорённости по транспорту, гостиница также нас принимала без проблем. Уже фактически сметы лежали на столе, но в последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать. А позже, когда начали искать альтернативные варианты, их, естественно, уже не оказалось, потому что всё уже было занято. То есть все итальянские горы были заняты, потому что когда мы ещё зимой с Каримом Халили занимались организацией его сбора, мы уже знали, что там всё забронировано под Олимпиаду.