«Комментировал все её победы». Губерниев отреагировал на гибель Лауры Дальмайер

«Моя личная боль. Лаура — часть моей жизни, она стала звездой на моих глазах, комментировал все её победы. Она действительно проповедовала принцип, что лучше гор могут быть только горы. В эфире я её называл “альпинистка моя, скалолазка моя”, как пел Владимир Высоцкий. Она не просто увлекалась этим видом спорта, он стал для неё смыслом жизни. С биатлоном Лаура закончила рано, стала профессиональным альпинистом, была гидом. И эта ужасная трагедия в горах Пакистана меня потрясла, смерть Дальмайер — большая утрата для всей биатлонной семьи во всем мире», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».