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«Причина политическая». Истомин предположил, почему итальянцы не пустили россиян в Антхольц

Тренер сборной России Артем Истомин выразил мнение, что российским биатлонистам отказали в сборе в Антхольце по политической причине.

Источник: РИА "Новости"

Тренировочный сбор группы Истомина в Италии был запланирован в августе.

«Причина отказа итальянцев в допуске российских спортсменов на тренировочный сбор в Антхольце, считаю, политическая. Никаких указаний сверху у них не было, они сами так решили, хотя ранее мы получили официальное приглашение от итальянской федерации. Стадион вправе нам отказать. Мы заранее связались с ними и сказали, что хотим приехать. Они нас сразу отправили в федерацию, которая прислала нам приглашение, но в конечном итоге приняли решение отказать.

Мы не понесли никаких расходов, авиабилеты еще не успели купить. План Б у нас был, конечно, это Армения, нам нужна была высокогорная база. Но возникли определенные трудности с получением разрешения на ввоз оружия. Поэтому в августе мы вместо Армении поедем на “Лауру” в Красную Поляну», — приводит слова Истомина ТАСС.

В Антхольце в феврале 2026 года пройдет олимпийский турнир по биатлону.