«Видела, как в неё врезался камень». Партнёрша Дальмайер впервые рассказала о гибели Лауры

«Для меня было невозможно каким-то образом добраться туда. Единственный способ помочь ей — это вызвать вертолёт. Она не двигалась, не подавала никаких признаков жизни. Я звала её, но ответа не последовало. У неё был только один шанс выжить — если бы помощь пришла немедленно.



Мы находились на третьем спуске. Мы спускались со скакалкой, я уже была внизу на следующем спуске, Лаура следовала за мной. Затем начался камнепад. Я наблюдала, как в Лауру врезался огромный камень, а затем её отбросило к стене — и с того момента она тоже не двигалась», — приводит слова Краусс Eurosport.