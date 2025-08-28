Губерниев слил подробности о проблемах в сборной России: «Лидеры жалуются в массовом порядке»

Сегодня, 27 августа, Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак отреагировал на эту информацию лаконично, сказав: «Понятия не имею».
После этого Губерниев поделился дополнительными деталями по поводу данной ситуации.
«Спортсмены обращаются в СБР, Пак по обыкновению не имеет никаких понятий. Они на собраниях эти вопросы поднимали и в разговорах с журналистами “Матч ТВ” говорили, что размеры не те, тренироваться в них невозможно, экипировка плохая, контракт есть, форма полное дерьмо, и каждый тренируется и даже выступает фактически в своем. Сейчас мы посмотрим летние старты. Лидеры сборной жалуются в массовом порядке, СБР в курсе проблемы, поэтому я не знаю», — сказал телеведущий.
«Мой друг Александр Пак как всегда, как та графиня изменившимся лицом бежит к пруду, чтобы грузить апельсины бочками с братьями Карамазовыми. Поэтому спортсмены, как это часто бывает, опасаются все это выносить в СМИ по понятным причинам. Но посмотрим, может быть, на сентябрьских стартах они об этом скажут открыто. Но несколько ведущих биатлонистов, не просто лидеров сборной, а самых главных лидеров сборной, говорили о том, что экипировка полное дерьмо. Информацию я свою проверяю», — заявил Губерниев.
В мае 2022 года сообщалось, что официальным экипировщиком сборной России по биатлону стала компания ТС-СПОРТ, а действие соглашения рассчитано до 2026 года. ТС-СПОРТ является производителем спортивной экипировки под брендом PROTEAM, а также эксклюзивным дистрибьютором на территории России шести европейских брендов спортивной одежды — Silvini, Alpine Pro, Kilpi, KinetiXx, Mico и Sportful.
Напомним, что Губерниев является советником министра спорта России Михаила Дегтярева.