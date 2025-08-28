IBU исключил участие россиян в квалификации Олимпиады

Менее чем за шесть месяцев до начала олимпийских соревнований по биатлону 186 из 210 олимпийских квот уже распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК). Оставшиеся 24 места — 12 мужчин и 12 женщин — будут распределены индивидуально на основе списка квалификационных очков по состоянию на 18 января 2026 года. Квалифицироваться смогут только спортсмены, имеющие право участвовать в соревнованиях IBU и представляющие НОК, которые еще не получили квоты по результатам Кубка мира или Кубка наций. НОК может получить максимум две квоты и в мужских, и в женских соревнованиях по результатам квалификационных очков.