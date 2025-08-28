IBU исключил участие россиян в квалификации Олимпиады

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте организации.
Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо
«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении.
Менее чем за шесть месяцев до начала олимпийских соревнований по биатлону 186 из 210 олимпийских квот уже распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК). Оставшиеся 24 места — 12 мужчин и 12 женщин — будут распределены индивидуально на основе списка квалификационных очков по состоянию на 18 января 2026 года. Квалифицироваться смогут только спортсмены, имеющие право участвовать в соревнованиях IBU и представляющие НОК, которые еще не получили квоты по результатам Кубка мира или Кубка наций. НОК может получить максимум две квоты и в мужских, и в женских соревнованиях по результатам квалификационных очков.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений в международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в организации Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выпустил рекомендации о допуске российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. На этих условиях в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 россиян.